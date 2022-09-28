Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ve duvarlarının yıkıldığı ilçeye bağlı köylerde, artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Evlerine girmekten korkan bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle dışarıda kurdukları sobanın başında oturuyor.

[Fotoğraf: AA]

Artçı sarsıntı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı

Vatandaşların dışarı olduğu sırada da artçı bir sarsıntı daha meydana geldi ve gürültüyle bir evin duvarı yıkıldı.

Geceyi dışarda geçiren Küçük Altunbulak köyü sakinlerinden Abbas Özgel, dışarıda oturduğu sırada deprem meydana geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gürültü üzerine korktuğunu ifade eden Özgel, "Havadan uçak mı düşüyor, ne oluyor dedim ve kaçtım. Aşağı indik, toz toprak her yeri götürdü. Artçılar devam ediyor, korkudan eve girmiyoruz. Duvarlar hep gitmiş, içeri giremiyoruz. Çoluk çocuk hep dışarıdayız. Sobayı kurduk dışarıda bekliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Hasar tespit çalışmalarına başlandı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremde hasar oluşan köylerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alınacağını belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

Depremde ahırlarda yaşanan yıkım nedeniyle bazı köylerde hayvanlar açık alanlara alındı. Evlerde hasar oluşan vatandaşlar için çadır kurulması için hazırlıklara başlandı.