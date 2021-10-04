Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'a dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’da etkili olan sağanak ve dolu, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının aratmayan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Ardahan’da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Dolu, ekim ayının başında nadir görülen bir tablo oluşturdu.
Kar manzarasını aratmayan dolu şaşırttı.
[Fotoğraf: İHA]
Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.
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