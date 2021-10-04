Ardahan’da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Dolu, ekim ayının başında nadir görülen bir tablo oluşturdu.

Kar manzarasını aratmayan dolu şaşırttı.

[Fotoğraf: İHA]

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.