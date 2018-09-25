Aras Dağları'nda erozyonla mücadele hamlesi

Iğdır kent merkezi ve köylerinin bulunduğu Aras Vadisi'nin güneyini kaplayan Aras Dağları, yaz şartları ve su sıkıntısı nedeniyle kurudu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman İşletme Genel Müdürlüğü, kuruyan dağların yeniden canlandırılması için binlerce dönümlük alanda teraslama çalışması başlattı.

Her yıl 2 bin dönüm arazide, iş makineleri ve insan gücüyle sürdürülen teraslama çalışmalarının ardından Aras Dağları üzerindeki birçok zirveye yaklaşık 1 milyon 500 bin fidan dikildi.

Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, hedeflerinin bölgedeki tüm kurak alanların yeşillendirilmesi olduğunu söyledi.

Sıcak hava, rüzgar ve susuzluk nedeniyle kuruyan dağlarda çalışma yürütüldüğünü aktaran Tazegün, "İlimiz Türkiye'nin en kurak mıntıkası. Yıllık yağış miktarı oldukça düşük. Yağış düşük olduğu için doğal olarak orman yok. İlkbahar ve sonbaharda şiddetli yağışlar verimli toprağı derelere götürüyor. Bundan dolayı da biz bu toprağımızın akıp gitmemesi için çalışma yaptığımız köylerde teraslama yapıyoruz." diye konuştu.

Çalışmaların tekniğine uygun yapılmasının önemine işaret eden Tazegün, "Eğimli olursa, düzgün olmazsa o zaman toprağın hareketine daha da hız vermiş oluruz. Bu yüzden çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Kurak olduğu için buraya her türlü bitkiyi dikme şansımız yok, bu yüzden yöreye uygun türler dikiyoruz. Özellikle buralarda badem yetişiyor. Bu bademleri dikerek köylü vatandaşımıza da ileride gelir getirici bir çalışma yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Erozyonla mücadele çalışması yapıyoruz"

Teraslama yapılan alanların gelecek yıllarda kazanılmış topraklar olacağını aktaran Tazegün, şunları kaydetti:

"Toprağın akıp gitmesini önlemeyi, suyu olduğu yerde tutmayı amaçlıyoruz. Böylece bu alanlar yazın suyu, kışın da karı muhafaza edeceği için tohum ektiğimizde ya da fidan diktiğimizde bu nemden faydalanmış oluyor. Yani iki görevi bu teraslama sağlamış oluyor. Köylü vatandaşlarımız da gayet istekli ve duyarlılar. Her yıl yaklaşık 2 bin hektara yakın bir alanda erozyonla mücadele çalışması yapıyoruz."

"Son derece mutluyuz, olumlu ve başarılı bir çalışma var"

Hadımlı köyü sakinlerinden Celal Karaeli, çalışmaların yöre halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Benim çocukluğum buralarda geçti, böyle değildi. Son 20 yılda tamamen çıplak bir hale gelmişti. Toprak gitmişti, bitki gitmişti. Son 5-6 yıldır yapılan çalışmaları takip ediyorum, gerçekten köylü olarak çok mutluyuz. Doğamız şenlendi, neşelendi, renklendi, canlandı. Bu çalışma sadece doğayı değil insanları da kurtaracak. Son derece mutluyuz, olumlu ve başarılı bir çalışma var."

Kaynak: AA