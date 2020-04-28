"FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 2016 yılından itibaren firari olan D.Ç. isimli şahsın Derik ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi.

Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan D.Ç. isimli şahsın jandarmaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.