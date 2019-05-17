Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 asker akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan 2 asker, arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Arama kurtarma timinde yer alan 2 jandarma görevlisi şehit oldu.

Arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Trabzon il sınırında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabısının teki bulunan gazeteci için bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçların yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri haritalar üzerinden bölgede arama yapılacak alanları belirliyor.

210 kişilik ekip arıyor

Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri suya girerek demir çubuklarla göletleri tarıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken, Abdülkadir Nişancı'ya ait ayakkabının bulunduğu yerden başlanarak 300 metrelik dere yatağı didik didik aranıyor. DSİ ekipleri dere yatağına da tel örgü çekti.

Kaynak: AA