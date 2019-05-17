Mustafa Kemal Atatürk'ün Mayıs 1912 tarihli fotoğrafına, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bir akademisyen, 4 yıllık arşiv çalışması sonucu ulaştı.

Fotoğrafın altında, Mustafa Kemal hakkında basında çıkan ilk haber de yer alıyor.

Atatürk'ün ilk fotoğrafının 18 Haziran 1912'de Fransız L'lllusstration gazetesinde yayımlandığı biliniyordu. O fotoğrafta, Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa yan yana at üzerinde bir töreni izliyor.

Ancak bu fotoğrafın ilk olmadığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Mehmet Emin Elmacı'nın araştırmasıyla ortaya çıktı.

Elmacı, "İki fotoğraf var altlı üstlü. Üstteki fotoğrafın altında sıralanmış sağdan sola diye ve dördüncü sırada Mustafa Kemal'in ismi var. Onun altında bir fotoğraf var. Mustafa Kemal'in olduğunu çok net biliyoruz." dedi.

Dergide, Atatürk ile ilgili övgü dolu sözlere de yer veriliyor.

Mehmet Emin Elmacı, Atatürk'ün basında yer alan ilk fotoğraf ve yazısını, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında, ilk kez TRT Haber aracılığıyla paylaştı.

Kaynak: TRT Haber