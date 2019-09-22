Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ve Kültür Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gölbaşı'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde ekipler, araçların alt kısımlarında yapılmış gizli bölme olduğunu tespit etti.

Gizli bölmelerde yapılan aramalarda, 227 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Bu telefonların piyasa değerinin de yaklaşık 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.G, B.G. ile M.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA