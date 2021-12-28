Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Damlıca Mahallesi’nde 42 yaşındaki F.B, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesini duyan çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan F.B, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.