Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde dün meydana gelen kazada, N.Z.Ç. idaresindeki özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan M.Y. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken, otobüs ise önce durağa, sonra bir marketin camına çarparak durabildi.

Kaza sırasında yolun karşısından durağa doğru geçen anne ve iki çocuğu otobüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüsün altında kalan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Ağır yaralanan yabancı uyruklu 45 yaşındaki anne Amira Alahmad Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, çocukları İ.H. ile N.H. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan anne Alahmad, hayatını kaybetti. Kazada ölen anne Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Z.Ç. ve M.Y. Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Her iki sürücüye de çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.