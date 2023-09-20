Araç içinde düşen cep telefonu kazaya neden oldu

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Mustafa G.'nin kullandığı otomobil, park halindeki tur midibüsüne çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Burcu G. ve Nurten G. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı tur midibüsünün arızalandığı için yol kenarına emniyet şeridinde geçici olarak park ettiği bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Öte yandan yardıma koşan tesis görevlileri, kazayı yaralanmadan atlatan araç sürücüsünün kendilerine, aracı kullanırken aracın içerisine düşürdüğü cep telefonunu almak isterken kazanın meydana geldiğini söylediğini belirtti.