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Türkiye
DHA 20.09.2023 10:38

Vapurda oturan uzun saçlı çocuğun saçını yaktı

İstanbul'da, Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan N.Ç. (52), yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda meydana geldi. Vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A.'nın (14) saçlarını cebinden çıkardığı çakmakla yaktı.

Saçının yandığını fark eden M.E.A, panikle yerinden kalkarak saçını söndürdü. Ardından N.Ç'nin üzerine yürümesiyle arbede yaşandı. İhbar üzerine iskeleye gelen polis ekipleri, M.E.A. ve N.Ç'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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