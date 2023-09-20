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Türkiye
DHA 20.09.2023 11:03

Freni boşalan otobüs 4 araca çarptı

Kütahya'da freni boşalan servis otobüsü, park halindeki araçlara daha sonra ise karşı şeritte 1'i işçi servisi 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Freni boşalan otobüs 4 araca çarptı

Ali İhsan Dürülü'nün kullandığı otobüs, freni boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Otobüs, park halindeki 2 araca çarparak karşı şeride geçerken, Furkan Ömür yönetimindeki otomobile ve Necati Çevikoğlu'nun kullandığı başka bir işçi servisine çarptı.

Kazada Necati Çevikoğlu, Arif Bakan ve İsmail Göçmen yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sırasında duvar kenarındaki kaldırımda yürüyen bir kadın, kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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