Çin’de ortaya çıkan ancak son dönemde başta İtalya olmak üzere Avrupa’da etkisini daha da artıran koronavirüs nedeniyle Türkiye’deki önlemler oldukça sıkı bir şekilde uygulanıyor.

İlk etapta okul ve üniversitelerin tatil edilmesini, seyircisiz oynanan maçlar ve ardından alınan kafe, restoran, nargile içilen yerler ve benzer mekanların kapatılması izledi. Her geçen gün salgın karşısında toplumsal bilinç artarken, alınan önlemler de çeşitlilik kazandı.

Alışkanlıklar değişti

Virüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte maske ve kolonya başta olmak üzere dezenfektan ürünleri kullanımı artarken, araç, gereç ve eşyalar için de hassas bir yaklaşım sergilenmeye başlandı.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven, araçların mikrop, bakteri ve virüslerin üremesi ve barınmasına çok uygun bir ortam sağladığı uyarısında bulundu.

İnsanların genelde evlerinin temizliğine çok titiz olduklarını ancak araçları için bu kadar hassasiyet göstermediklerini anlatan Güven, “Ancak son dönemlerde koronavirüs salgınının yayılma hızı ve maalesef ölümcül olması vatandaşlarda tüm yaşam alanlarını dezenfekte etme ihtiyacı doğurdu” şeklinde konuştu.

[TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven.]

Otomobillere koronavirüs tedbiri

Sağlık Bakanlığının ve uzmanların yaptığı açıklamalara göre koronavirüsün metal, kumaş, plastik gibi yüzeylerde yaşayabildiğini hatırlatan Güven, şöyle devam etti:

“Aracımıza binmeden önce herhangi bir yerde virüse temas ettiysek ve bunu aracımıza taşıdıysak, araca binecek olan herkesin enfekte olabileceği gerçeğini iyi anlamamız gerekiyor.

Ailemizin ve sevdiklerimizin zarar görmemesi için kullandığımız araçların koltuk, tavan, taban bütün yüzeylerinin sık sık detaylı olarak temizletilmesi ve dezenfekte edilmesi son derece önemli ve gerekli.”

Araç koruma ve bakım merkezinde yoğunluk var

“Vatandaşlarımız hizmeti bu işi uzun zamandır yapan kurumsal firmalardan almaya özen göstersin” diyen TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven, “Çok ciddi bir talep var. Herkes aracını detaylıca dezenfekte ettirmek istiyor” şeklinde konuştu.