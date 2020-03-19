Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sağlıktan ekonomiye, siyasetten sosyal hayata kadar çok farklı alanlarda etkisini göstermeye devam ediyor. Dünyanın ‘yaşam alışkanlıklarını’ değiştirdiği bu yeni dönemin Türkiye’de de etkileri gözlemleniyor.

Peki, beklenmedik bir anda yaşanan internet kullanım artışına Türkiye’deki servis sağlayıcıları ne kadar hazır? Ülkemizin en büyük servis sağlayıcılarının yöneticileri hem yaşanan süreçte nelerin değiştiğini anlattı, hem de gelecek döneme dair aldıkları tedbirleri açıkladı.

Hem iş hem eğlence için internete yöneldiler

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, koronavirüsün ortaya çıktığı ilk andan itibaren şirket içerisinde bir koordinasyon merkezi kurarak gelişmeleri anbean takip etmeye başladıklarını açıkladı.

Virüsün Türkiye sınırlarına ulaşmasını beklemeden stratejik planlamalarını tamamladıklarının altını çizen Sezgin, “Sağlık Bakanlığının vatandaşlarımızı evlerine yönlendirmesinden bu yana Turkcell şebekesindeki toplam internet trafiğinde (sabit ve mobil) yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Vatandaşlarımız evlerindeyken işlerini internet üzerinden takip ediyorlar. Hatta iş dışındaki alışveriş, fatura ödeme ve benzer ihtiyaçlarını da internet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Boş zamanlarını yine internetten izledikleri film ya da dinledikleri müzikle geçiriyorlar” dedi.

[Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin.]

Görüntülü konuşma süresi 3 kat arttı

Gediz Sezgin, şirketlerin çalışanlarını evde çalışmaya yönlendirmeye başlamasından bu yana BiP’te 10 kişiye kadar yapılabilen grup görüntülü görüşme süresinin 3 kat arttığına dikkat çekerek, “Bilgisayar ve tablet üzerinden kullanılabilen BiP Web kullanımı ise yüzde 55 artış gösterdi. Televizyon platformumuz TV+ da kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği servislerimiz arasında. Bu süre zarfında TV+’ta film ve dizi izlenme oranı 2 katına çıktı” diye konuştu.

Sabit data artışı yüzde 35’e ulaştı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de şirket olarak, bu süreçte tüm kaynakları seferber ettiklerini söyledi.

[Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel .]

“Ülkemiz için bu zorlu dönemde hizmetlerimizin devamlılığını sağlamaya odaklanıyor, ekosistemimizi ayakta tutmak için gerekli önlemleri alıyoruz” diyen Süel, şöyle devam etti:

“Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte müşterilerimizin mobil ve sabit data kullanımında artışlar görmeye başladık. Sabit tarafta data artışı yüzde 35’e ulaşmış durumda. Altyapımız bu artışlara hazır. Ocak ayından bu yana kapasitemizi yüzde 20 artırdığımız için performansımızda hiçbir sıkıntı yaşamadan talebi karşılıyoruz. Bununla birlikte, ileride herhangi bir performans sorunu yaşamamak için gerekli önlemleri alıyor ve kapasite artırım çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Süel ayrıca bu süreçte uzaktan eğitim alacak öğrencilere ücretsiz internet sağlanması ve Vodafone TV içeriklerinin nisan ayı sonuna kadar ücretsiz sunulması gibi adımlar attıklarının da altını çizdi.

[Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç,]

“İnternetin en çok kullanıldığı saat değişti”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitim sürecinin başlatılması ve evden çalışmaya geçilmesi ile Türkiye’nin data kullanım alışkanlıklarının da değiştiğini söyledi.

Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden 16 Mart Pazartesi gününe kadar geçen süre zarfında, veri kullanım hacminde, geçen haftaki normal günlere oranla yüzde 50 civarında bir artış söz konusu olduğunu anlatan Kıraç, “Evde internet kullanımı geçmiş dönemlerde en çok saat 22 sularında artıyordu. Şimdi saat 13.30 sularında bu kullanım oranlarını yakalıyoruz. Yani kullanıcıların gün içine yayıldığı yeni bir dönem başladı” şeklinde konuştu.

Tüm tedbirleri aldıklarını ve kimsenin en ufak bir sorun yaşamaması için binlerce kişiden oluşan ekipleriyle sahadan olduklarını belirten Kıraç, “Trafikte yüzde 20 bir artış gözlemliyoruz. Bu rakam daha da artacak. Pazartesi itibarıyla öğrencilerin internet üzerinden dersleri de başlayacak. Altyapı ve kapasite anlamında bir aksama olmayacak. Vatandaşlarımız evde internetten istedikleri gibi vakit geçirebilirler” ifadesini kullandı.

[TurkNet Genel Müdürü Cem Mehmet Çelebiler.]

“Evde abone sayısı son haftalarda artış trendinde”

TurkNet Genel Müdürü Cem Mehmet Çelebiler de koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreci çok yakından takip ettiklerini anlattı.

Kapasitelerinin oldukça yeterli olduğunun altını çizen Çelebiler, “Mevcudun üzerine eklemeye de devam ediyoruz. Yakın zamanda herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Sadece internet kullanımında değil aynı zamanda evine internet bağlatmak isteyen kişi sayısında da ciddi bir artış var. Geçmişte evde internete ihtiyacı olmadığını düşünenler bu dönemde internet bağlatabilmek için adım atıyor. ‘Evine ilk kez internet alan abone’ sayısı koronavirüs nedeniyle yukarı yönlü bir ivme yakaladı” dedi.

[Türksat Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Şener.]

“Önlemlerimizi önceden aldık”

Türksat KabloNet ile abonelerine internet hizmeti sağlayan Türksat’ın Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Şener de koronavirüs nedeniyle son dönemlerde internet kullanımının geçmişe oranla arttığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Şirketimiz haberleşme altyapısı, mevcuttaki abone yoğunlukluları ve kullanım oranları dikkate alınarak, gelecek yıllara ait öngörülerle birlikte, her yıl yenileniyor. Dolayısıyla kullanım yoğunluklarına bağlı olan gerekli çalışmalar önceki yıllarda yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Son kullanıcı ve haberleşme altyapısı tarafında, arıza oluşması durumunda en kısa sürede çözüm sağlamak amacıyla gerekli tedbirler teknik ekiplerimiz tarafından alındı. Yaşanan artışın ardından kablonet altyapısında gerekli ölçeklendirme çalışmalarını yaptık. Herhangi bir sorun beklemiyoruz.”