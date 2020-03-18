Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili açıklama yaptı.

61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini belirten Koca, bugü sonuçlanan testlerin, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Koca, "Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." dedi.