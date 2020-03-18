Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Koca: Bir kişi hayatını kaybetti, 93 yeni vaka var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili açıklama yaptı.
61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini belirten Koca, bugü sonuçlanan testlerin, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Koca, "Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 23:19
Son Haberler
- 00:18
- 00:15
- 00:09
- 00:02
- 00:02
Sıradaki Haber
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan "denetim" talimatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz