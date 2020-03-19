Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor.

Önlemler bir bir devreye alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün TBMM'yi bilgilendirecek.

Bakan Koca'nın bilgilendirmesi 14.00'da başlayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız 19 Mart Perşembe günü İç Tüzük'ün 62'nci maddesi çerçevesinde Meclisimizi, Genel Kurulu bilgilendirecek" ifadelerini kullanmıştı.