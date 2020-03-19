Bu gün itibariyle salgının başından beri Çin’de ilk defa yeni yerli vaka rapor edilmedi. Peki bir günde 15 binden fazla yeni vaka görülen salgın, nasıl iki ay içinde kontrol altına alınabildi?

Virüsün en başında ciddiye alınmaması ve ihmaller salgını büyüttü

Yeni tip koronavirüs salgını, ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Hong Kong basınının, ilk vakanın 17 Kasım’da tespit edildiğine yönelik iddialarına karşın, Dünya Sağlık Örgütü, Çin’in açıklamasını esas alarak, ilk vakanın 8 Aralık'ta tespit edildiğini duyurdu.

23 Ocak'ta Hubey eyaleti karantina altına alındı

Ocak ayının ilk haftasında vaka sayıları hızlı bir artış gösterdi. Salgının kontrolden çıkmaya başladığını anlayan Pekin yönetimi, 23 Ocak tarihinde 55 milyon kişinin yaşadığı Hubey eyaletini karantinaya aldı.

Önce toplu taşıma durdu, okullar, mağazalar kapandı. Ardından, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde yeni hastaneler hızla inşa edildi. Ülkenin dört bir yanından sağlık personeli Wuhan kentine kaydırıldı. Gün be gün alınan önlemler genişletildi.

Önlemler çerçevesince, şirketler faaliyetlerine ara verdi. Bütün turizm faaliyetleri durduruldu. Kamu ve özel sektörde zorunlu olmayan personelin evlerinden çalışması sağlandı. Sokaklar boşaldı, insanlar zorunlu olmadıkça evlerinde çıkmadı. Toplu alanlarda ve toplu taşımada yolcuların ateşleri ölçüldü. Hükümet salgınla mücadele için, yaklaşık 144 milyon dolarlık bir ödenek tahsis etti.

12 Şubat’ta rekor düzeyde vaka sayısı kayıtlara geçti. Bir günde 15 binden fazla yeni vaka görüldü. Ancak ilerleyen günlerde, uygulanan sıkı önlemlerin sonuçları alınmaya başlandı. Günlük vaka sayısı azaldı. Şubat’ın sonunda, günlük vaka sayısı 579'a kadar geriledi.

Mart ortasında hastaların yüzde 85'i iyileşti

Mart ayıyla birlikte iyileşenlerin sayısı hızla artmaya başladı. 7 Mart’ta günlük vaka sayısı 99’a, 12 Mart’ta 15'e geriledi. Mart ortasında hastaların yüzde 85’i iyileşti. Can kaybı yüzde 3 civarında seyretti.

Salgın başındaki ihmaller, faturanın büyümesine sebep olsa da, Ocak sonundan itibaren alınan sert önlemlerle Çin, salgını kontrol altına almayı başardı.

Bu gün itibariyle salgının başından beri Çin’de ilk defa yeni yerli vaka rapor edilmedi.

Ve bölgede hayat yavaş yavaş da olsa normale dönmeye başladı.