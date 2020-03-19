Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ümraniye'de koronavirüse karşı online nikah
[Fotoğraf: DHA]
Ümraniye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başlattı. Uygulama ile çiftlerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebiliyor.
Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Kovid -19) karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine gelin ve damadın yakınlarının girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.
Bu uygulama ile Ümraniye Nikah Sarayı’nda yapılan nikah törenleri, internet ortamından canlı olarak yayınlanıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara uygulama sayesinde internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.
Uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı’nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor.
Etiketler: online nikah Ümraniye Belediyesi koronavirüs kovid 19Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:27
Son Haberler
- 15:43
- 15:43
- 15:41
- 15:39
- 15:35
Sıradaki Haber
Hükümlülerin telefonla görüşme hakkı artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz