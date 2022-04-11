Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'ya nisan ayında kar sürprizi
[Fotoğraf: İHA]
Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağdı. Akseki-Seydişehir karayolu kısa sürede beyaza büründü.
Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu.
Karın başlaması ile birlikte harekete geçen kara yolları ekipleri yolda biriken karları temizledi.
Kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu
Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu. Yağışın akşam saatlerinde etkisini yitirmesiyle birlikte yolda biriken karlar eridi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Etiketler: Kar Yağışı Antalya
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