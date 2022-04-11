Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta toz taşınımı: Cudi ve Gabar dağları görülmez hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak’ta Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Cudi ve Gabar dağları neredeyse görülmez hale geldi. Yetkililer ise zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.
Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi.
Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Etiketler: Toz Taşınımı Şırnak
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