Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tavaya dökülen benzin yangına neden oldu: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yemek yapmak isteyen Hüseyin T., sobanın üzerindeki tavaya yağ yerine benzin döktü. Çıkan yangında evde bulunan baba ve kızı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kocahacılı Mahallesi'nde Hüseyin T., sobanın üzerindeki tavaya yemek yapmak için yağ yerine benzin dökünce bir anda evde alevler yükseldi.
Baba ve kızı yaralandı
Alevlerin sıçradığı evde çıkan yangında baba Hüseyin T. ile kızı Yaren T. yaralandı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan baba ve kızı, Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Yangın
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