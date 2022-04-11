Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta akrabalar arasında arazi kavgası: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Merkez Dağkonak köyünde amca ve yeğenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın silah ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu F.K, S.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfeğe el konuldu.
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