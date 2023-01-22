Abdülsettad Seyhan idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda park halindeki halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan çıkarılan Seyhan, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.