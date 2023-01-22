Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Alanya'da otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Abdülsettad Seyhan idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda park halindeki halk otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan çıkarılan Seyhan, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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