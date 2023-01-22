Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultanahmet Meydanı'nda iş yerinin çatı katında yangın
[Fotograf: AA]
Sultanahmet Meydanı'nda bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultanahmet Meydanı'nda 2 katlı iş yerinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
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