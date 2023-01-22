Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız tabanca imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Körfez ve Derince ilçelerinde 6 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 18 fişek ile silah imal ve yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kocaeli Silah Kaçakçılığı
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