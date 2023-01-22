Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da sözlü tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı.
Sıratut Mahallesi Harıkçı Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 6 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adıyaman
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