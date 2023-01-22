Ortalama sıcaklığın 17 ile 18 derece civarında hissedildiği İstanbul'da bu yıl beklenen yağış halen kendisini göstermedi.

Sultangazili vatandaşlar da havanın güzel olmasını fırsat bilerek park ve bahçelere akın etti.

Bazı vatandaşlar mangal yaparken bazı vatandaşlar da her yıl bu dönemde İstanbul'da kar görüldüğünü ancak bu yıl yağış olmadığı için barajlarda su kalmadığı nedeni ile kaygı duyduklarını belirtti.