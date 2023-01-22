Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular mangal yaktı
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da havanın sıcak olması nedeni ile ağaçlar çiçek açarken bu durumu fırsat bilen vatandaşlar ise park ve bahçelere akın edip mangal yaptı.
Ortalama sıcaklığın 17 ile 18 derece civarında hissedildiği İstanbul'da bu yıl beklenen yağış halen kendisini göstermedi.
Sultangazili vatandaşlar da havanın güzel olmasını fırsat bilerek park ve bahçelere akın etti.
Bazı vatandaşlar mangal yaparken bazı vatandaşlar da her yıl bu dönemde İstanbul'da kar görüldüğünü ancak bu yıl yağış olmadığı için barajlarda su kalmadığı nedeni ile kaygı duyduklarını belirtti.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu
Son Haberler
- 17:22
- 17:20
- 17:07
- 17:13
- 17:16
Sıradaki Haber
Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz