Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı
Elazığ'da sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Şahsuvar köyü yakınlarında Tekin T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası Trafik
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