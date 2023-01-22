Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de otomobil devrildi: 7 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil devrildi. Yaşanan kazada 7 kişi yaralandı.
Midyat - İdil kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Abdulkerim, Dilber, Seher ve Alaeddin Gündüz ile Bilal, Esra ve Hori Bulut yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 4'ü çevredeki araçlarla, 3'ü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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