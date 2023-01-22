Midyat - İdil kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Abdulkerim, Dilber, Seher ve Alaeddin Gündüz ile Bilal, Esra ve Hori Bulut yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü çevredeki araçlarla, 3'ü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.