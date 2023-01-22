Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de doğal gaz patlaması: 2'si ağır 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 22:02
- 20:45
- 21:44
- 19:33
- 19:12
Sıradaki Haber
Şırnak'ta korucu Nimet Encu şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz