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Türkiye
AA 30.06.2024 23:01

Antalya'daki kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Antalya'daki kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Ahmet Aliağa Bulvarı Göksu Mahallesi'nde T.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, sonra yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenerek duran otomobildeki sürücü T.K. ile karısı H.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada otomobilde bulunan iki çocuk da yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Z.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Z.K.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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