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Türkiye
AA 19.03.2025 10:21

Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin 600 lira çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekiplerince dilencilik yaptığı belirlenen kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin 600 lira çıktı

Antalya Serik'te, dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

Zabıta ekiplerince paraya el konulurken, kadına Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

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