Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı

Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da kar yağışı ne zamana kadar etkisini sürdürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, başkent Ankara'da kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kar yağışının etkili olduğu kent genelinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar indi.

Bugün çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı beklenirken günün en yüksek sıcaklık değeri 4 derece civarında olacak.