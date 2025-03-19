Hafif Kar Yağışlı 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.03.2025 09:47

Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı

Ankara'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Mart ayında kışı yeniden hatırlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da kar yağışı ne zamana kadar etkisini sürdürecek? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, başkent Ankara'da kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kar yağışının etkili olduğu kent genelinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar indi.

Bugün çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı beklenirken günün en yüksek sıcaklık değeri 4 derece civarında olacak.

Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı

ETİKETLER
Ankara Kar Yağışı Yağış
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
ABD'li ünlü yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı
11:25
Gazze'de savaş suçlarına karışan İsraillilerin dünya çapında yargılanabilmesi için girişim başlatıldı
11:26
Konut üretimi hızlandı: Bina inşaat endeksi tarihi zirvede
11:25
Katil İsrail'in Gazze'de dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin 174'ü çocuk, 89'u kadın
11:22
Türkiye-Azerbaycan kardeşliği uzay yolunda
11:22
Bizim çocuklar yarın Macaristan ile karşılaşacak
18 Mart'ta Antalyalılar Anadolu Şehitler Müzesi'ne koştu
18 Mart'ta Antalyalılar Anadolu Şehitler Müzesi'ne koştu
FOTO FOKUS
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ