Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Antalya'ya geleceği ve bir depoya indirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, yüksek miktarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve 96 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.S, S.S.Ç, M.G, İ.S.T. ve Ü.T. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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