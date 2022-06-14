Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Antalya'ya geleceği ve bir depoya indirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, yüksek miktarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve 96 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.S, S.S.Ç, M.G, İ.S.T. ve Ü.T. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı.