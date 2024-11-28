Antalya'da uçakta çıkan yangına 23 saniyede müdahale edildi

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu ile Havalimanı Güvenlik Komisyonu üyeleri, havalimanında 24 saat teyakkuzda olan ARFF ekibi ile buluştu.

Havalimanına 24 Kasım'da iniş yaparken yangın çıkan Rusya Hava Yolları'na ait Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağa 23. saniyede müdahale ederek, yangını söndürüp, yolcuların tahliyesine yapan ekibe çiçek ve çikolata hediye edildi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Seyitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağın ilk inişinden itibaren kule ile ARFF ekibinin ciddi çalışmasıyla büyük bir olayı atlattıklarını söyledi.

Yangını ilk duydukları an tedirgin olduklarını anlatan Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"Kulenin hızlı hareket etmesi, ARFF ekibinin 23. saniyede müdahalede bulunmaları, iki dakika içinde de yangını kontrol altına almaları çok önemli başarıdır. Havacılık kazalarında gerçekten dünyada nadir görülen bir olaydır. Güvenli koridor oluşturularak, 8-9 dakika içinde 95 yolcunun tamamın tahliye edilmesi bizleri mutlu etti. Hiçbir turistin burnu bile kanamadı, yara almadan, ölüm gerçekleşmeden güvenli şekilde tahliye gerçekleştirildi."

"Büyük bir kaza atlattık"

Seyitoğlu, tüm ekibin cansiperane çalışarak, önemli başarıya imza attığını belirterek, ARFF ekibinin her gün eğitim aldığını, sürekli teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Müdahale ekibinin 19 kişiden oluştuğunu aktaran Seyitoğlu, "Söndürme ve tahliye operasyonu çok iyi yönetildi. O gün sadece birkaç saat pistimiz inişlere kapatıldı. Askeri havalimanını kullanarak uçuşlara devam edildi" dedi.

Seyitoğlu, uçakta yangının çıkış sebebinin teknik ekipler tarafından araştırıldığını belirterek, "Hem Rusya'dan hem ülkemizden tüm teknik ekiplerin incelemesi devam ediyor, büyük bir kaza atlattık. Yüksek sezonda günlük 1400'leri gördüğümüz uçak hareketi var. Günlük olarak uçuş trafiğinin seyrek olduğu bir dönemde yaşadık" dedi.

Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan, 24 Kasım'da Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmış, ARFF ekibi, hızla müdahale ederek yangını söndürmüş, 89 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı güvenli şekilde tahliye etmişti.