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Türkiye
İHA 28.11.2024 13:44

Bekar adam evlenmeden 'eski eş' oldu: Kiminle boşanacağım?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aytuğ Arduç, hiç evlenmediği halde kendisine gönderilen 'boşanma davası' tebligatıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. 32 yaşındaki Arduç, yaşadığı talihsiz olay nedeniyle kız arkadaşıyla bile tartıştığını belirtti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aytuğ Arduç, evine gelen tebligatta yazan ifadeleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Daha önce hiç evlenmemiş olan Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma (Çekişmeli)" ifadesiyle karşılaştı.

Daha sonra avukatına bu yazıyı danışan Arduç, pandemi öncesinde yaptığı online satışlarla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle açılan dava sonucu, yazışmada bir yanlışlık yapıldığını öğrendi.

"Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm"

Arduç, "Satılan bir üründen memnun kalmayan müşteriler tüketici hakem heyetine ve mahkemeye başvuruyor. Böyle durumlarla avukatım ilgileniyor ancak evraklar bana da geliyor. Bir gün yine böyle bir evrak geldi ve bu evrakta yazan 'boşanma davası' yazısını görünce hayretler içerisinde kaldım. 32 yaşındayım, bekarım ve hayatımda hiç evlenmedim. Tabii bunu kime nasıl bir şekilde açıklayacağımı da bilemedim. Kız arkadaşım var, bunu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Sonra olanı biteni söyledi. Başta bana kızdı, hatta tartıştık. 'Bana boşanma davası geldi, hem de çekişmeli, şiddetli geçimsizlik' dedim. Sonra işin içinde bir yanlışlık olduğuna o da inandı" dedi.

"Ben şimdi kiminle boşanacağım"

Günlerdir yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadığını söyleyen Arduç, "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Şimdi müşterime de bu evrak gitmiştir mutlaka. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.

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