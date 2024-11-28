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Türkiye
İHA 28.11.2024 13:22

Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı

İstanbul Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet 5 araca çarparak durabildi. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerine meydana geldi.  Bilal T, yönetimindeki kamyonetin, henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı.

Kamyonet cadde üzerinde park halindeki 5 araca çarparak durabildi. 

Yaşanan kazada sürücü Bilal T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin çarptığı araçlardan biri savrularak cadde üzerindeki kafeteryanın camlarını kırdı.

Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı

O esnada kafeteryada müşteri olmaması olası bir facianın önüne geçerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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