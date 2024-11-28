Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerine meydana geldi. Bilal T, yönetimindeki kamyonetin, henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı.

Kamyonet cadde üzerinde park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Yaşanan kazada sürücü Bilal T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin çarptığı araçlardan biri savrularak cadde üzerindeki kafeteryanın camlarını kırdı.

O esnada kafeteryada müşteri olmaması olası bir facianın önüne geçerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.