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Türkiye
AA 28.11.2024 11:54

İstanbul'da sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

'Sahte para' iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı
'Sahte para' iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı

Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin avro, üzerinde avro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.

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