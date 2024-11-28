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TRT Haber 28.11.2024 11:46

'Sahte para' iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı iddialarının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

'Sahte para' iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

TBB: Kontroller ve güncellemeler yapılıyor

Türkiye Bankalar Birliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" denildi.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ise banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

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