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Gündem
AA 28.11.2024 11:05

Ticaret Bakanlığından "influencer"lara eğitim

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine (influencer) sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında eğitim verdi.

Ticaret Bakanlığından "influencer"lara eğitim

İnfluencerlara yönelik "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı" düzenlendi.

Program, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitimde, paylaşımlarıyla vatandaşları etkileyen fenomenlere, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Kurulunun yapısı, işleyişi ve örnek kararlar hakkında sunum yapıldı.

Pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, kişisel verilerin korunması gibi konu başlıkları hakkında da eğitim verildi. Influencerların kaçınması gereken konular ve paylaşımlar da eğitim konuları arasında yer aldı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişleri de sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bu yılın sonuna kadar 1000 influencera eğitim verilecek

İlki 25 Kasım'da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilen ve tüm gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 300 bin ve üstü takipçisi olan influencerlar katıldı. Eğitimde yer alan 70 fenomen, programı başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

Eğitim programının yıl boyunca iki ayda bir İstanbul'da yüz yüze yapılması planlanıyor. Programa 2025 yılı sonuna kadar 1000'e yakın sosyal medya etkileyicisinin katılması hedefleniyor.

Bir sonraki eğitimin ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Fenomenler, program hakkında detaylı bilgiye "smeegitimi.com" adresinden ulaşabilecek.

ETİKETLER
Denetim Eğitim Hazine ve Maliye Bakanlığı Sosyal Medya Ticaret Bakanlığı Vergi
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