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Türkiye
AA 28.11.2024 10:42

İzmir'de 28 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesindeki depo ve imalathaneye düzenlenen operasyonda 28 bin litre etil alkol ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de 28 bin litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depo ve imalathaneye eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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İzmir Sahte Alkol Kaçak İçki Sahte İçki
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