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Bilim Teknoloji
AA 09.10.2026 02:15

Bakan Kacır'dan Antalya'daki Uzay Kongresi'ne davet: Uzaya ilgi duyanları bekleriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) Halk Günü'ne davet etti.

Bakan Kacır'dan Antalya'daki Uzay Kongresi'ne davet: Uzaya ilgi duyanları bekleriz
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde düzenlenen kongre, son gününde kapılarını halka açacak.

Antalya'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay zirvesi, Halk Günü kapsamında önemli bir panele de ev sahipliği yapacak.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın IAC 2026 Halk Günü'nde T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile birlikte uzayı konuşacağız. Uzaya ilgi duyanları bekleriz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin, uzayın ve yeni neslin geleceği konuşulacak

NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı'nda bugün 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek özel oturumda, Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren öncü isimlerin tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşacağı panelde, gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye'nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlık yürüyüşü değerlendirilecek.

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Uzay Mehmet Fatih Kacır
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