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Gündem
AA 09.10.2026 04:46

Polis memuru Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Polis memuru Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "şok" uygulama sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden yakalanan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sevk edildikleri Ankara Adliyesi'nde savcılık ifadeleri sonrası şüphelilerden 5'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden Y.A., A.A., G.A., Y.A. ve A.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 5'i adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

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