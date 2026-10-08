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TRT Haber 08.10.2026 23:08

MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

"SDG'nin feshi sonrasında entegrasyon sürecinin durumunun" değerlendirildiği görüşmede, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin eş güdümün sürdürülmesi konuları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Suriye'nin güneyinde İsrail saldırılarının devam ettiğine değinilerek, Suriye'ye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılmasının yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar ele alındı.

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İbrahim Kalın MİT Suriye
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