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Gündem
AA 08.10.2026 22:52

Bakan Çiftçi: Düzensiz göç sorununu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile görüşmesinde Türkiye'nin, düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti.

Bakan Çiftçi: Düzensiz göç sorununu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz

Bakan Mustafa Çiftçi, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile bir araya geldi.

Heyetler arası yapılan görüşmede Bakan Çiftçi, Türkiye'nin göç yönetimi politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göç yönetiminin öncelikle Türkiye'nin güvenliği için yürütüldüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, "Göç yönetimimizin her şeyden önce kendi ülkemiz ve vatandaşlarımız için olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizi düzensiz göçmenlerin kolaylıkla giremeyeceği, girse bile çıkamayacağı, rahat dolaşamayacağı, rahat çalışamayacağını, yakalandıkları takdirde de sınır dışı edileceği bir yer haline getirmiş durumdayız." dedi.

"Vize uygulamalarımızı sıkılaştırıyoruz"

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin, kaynak ülkede başlayan ve kaynak ülkede sona eren beş ayaklı bir strateji uyguladığını belirterek "Düzensiz göçe sebebiyet veren sorunların kaynağında çözülmesi yaklaşımımız çerçevesinde, düzensiz göçe kaynaklık eden ülkelerde insani yardımlar ve kalkınma odaklı faaliyetler gerçekleştirmeye de gayret ediyoruz. Yine bu çerçevede vize politikalarımızı gözden geçiriyor, düzensiz göç veren ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarımızı da sıkılaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göç yönetiminin yalnızca düzensiz göçmenlerin ülke sınırlarından uzaklaştırılmasından ibaret olmadığına dikkat çeken Çiftçi, düzenli göçü destekleyen, düzensiz göçü ise sorunun kaynağına inerek çözmeye çalışan kapsamlı bir strateji uyguladıklarını vurguladı.

Çiftçi, öte yandan, Türkiye'nin, kendi sınırlarında fiziki güvenlik sistemleri kurduğunu ve mevcut sistemleri teknolojik imkanlarla geliştirdiğini aktararak, düzensiz göçün temel kaynaklarından biri olan göçmen kaçakçılarıyla mücadeleye de özel önem verildiğini belirtti.

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