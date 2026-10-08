Bakan Çiftçi’den Yunanistan’a çağrı: FETÖ mensuplarını iade edin

Bakan Mustafa Çiftçi ve Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Hrisohoidis'in başkanlığındaki heyetlerin bir araya geldiği temaslarda, terör örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile güvenlik ve kolluk işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Çiftçi, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı ile yapılan heyetler arası toplantıda, "Umut ediyorum ki bugünkü görüşmemiz güvenlik ve kolluk işbirliği alanlarındaki işbirliğimizin güçlenmesi adına olumlu sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Yeni nesil suç örgütlerinin, faaliyetlerini, farklı ülkelerde koordine edebildiğini belirten Bakan Çiftçi, "Yunanistan'da yakalanarak tutuklu bulunan suç örgütü elebaşlarından bazıları tutuklu oldukları halde maalesef örgütleriyle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye devam edebilmektedir. Buna engel olunması çok önemlidir. Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, iade süreçlerinden kaçınmaya çalışan suçluların Yunanistan'a yönelebileceğini belirterek "Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla mevcut Geri Kabul Anlaşması hükümlerinden de yararlanabiliriz. Şartları oluşan şahıslar için sınır dışı mekanizması uygulanabilir." diye konuştu.

Çiftçi, FETÖ'nün mülteci statüsünü kötüye kullanması gibi faaliyetlerinin, Yunanistan'ın ve örgütün faal olduğu diğer ülkelerin kamu düzeni ve çıkarları açısından da tehdit oluşturduğunu vurgulayarak "Siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir." dedi.

Türkiye'nin dünyaya örnek göç yönetimi modeli

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin son yıllarda liderlerin öncülüğünde geliştiğini belirten Bakan Çiftçi, pek çok önemli başlıkta iki ülke arasındaki iş birliğinin devam ettiğini söyledi.

Çiftçi, özellikle düzensiz göçle mücadelede Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın dahil olduğu Üçlü Mekanizma çerçevesinde önemli mesafeler kaydedildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve liderliğiyle Türkiye'de dünyaya örnek bir göç yönetimi modeli uygulandığını vurgulayan Bakan Çiftçi, bu modelde insan haklarına, uluslararası hukuka ve medeniyet değerlerine uygun biçimde, kamu güvenliğinden taviz vermeden hareket edildiğini dile getirdi.

Çiftçi, düzenli göçün uygun mekanizmalarla desteklendiğini, düzensiz göçün ise sorunun kaynağına inilerek çözülmeye çalışıldığını aktararak, kaynağında başlayıp kaynağında biten beş ayaklı ve kapsamlı bir strateji uygulandığının altını çizdi.

Suç örgütleriyle mücadelede Yunanistan ile iş birliği

Son dönemde iki ülkenin kolluk birimleri arasında birtakım temaslar ve görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, diyalog ve iletişim kanalları ile özellikle anlık bilgi paylaşımlarının katkısıyla Yunanistan'da bulunan Türkiye kökenli organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sayısının da arttığını söyledi.

Çiftçi, bu çalışmalar sonucunda çok sayıda suçlunun adalete teslim edildiğini belirterek, "Bu durumdan memnuniyet duyuyor ve Yunanistan'ın çabaları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye 625 suç örgütünü çökertti

Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, bu yılın başından bu yana 1741 operasyon gerçekleştirildiğini ve söz konusu operasyonlarda 22'si uluslararası nitelikte olmak üzere toplam 625 suç örgütünün çökertildiğini, 8 bin 170 organize suç örgütü üyesinin tutuklandığını aktardı.

Çiftçi, aynı dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla etkin mücadele sonucunda 35 bin 819 zehir tacirinin de tutuklandığını ifade ederek, suç örgütlerine karşı operasyonların bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası iş birliği

Yeni nesil suç örgütlerinin son dönemde önemi artan bir konu olduğuna dikkati çeken Bakan Çiftçi, bu yapıların sosyal medya ve dijital iletişim platformları üzerinden örgütlendiğini, propaganda yaptığını ve eleman kazandığını söyledi.

Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden örgütlerin eylemlerinin ve suç gelirlerinin takip edildiğini aktararak "Hiçbir ülkenin suçla mücadelede tek başına sonuç alması mümkün değildir. Eski tip konvansiyonel suç örgütlerine nazaran, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası işbirliği daha da büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemiz açısından öncelikli tehdit alanlarından biri durumundaki yeni nesil organize suç örgütlerinin lider ve üyelerinin yakalanarak ülkemize iade edilmeleri konusunda özellikle hassasiyetinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Mültecilik başvurularında hızlı bilgi alışverişi vurgusu

Mültecilik başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi alışverişinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, insani açıdan önem taşıyan mültecilik kavramının suçlular tarafından içinin boşaltılmasının engellenebileceğini ve bu noktada özellikle Interpol kanalı üzerinden hızlı bilgi alışverişi yapılabileceğini ifade etti.

Çiftçi, Yunanistan'da yakalanarak tutuklu bulunan bazı suç örgütü liderlerinin tutuklu oldukları halde örgütleriyle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, "Buna engel olunması çok önemlidir. Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeler sayesinde Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının altı çizilmektedir." dedi.

Yunanistan'dan suçluların iadesi

Yunanistan’da yakalanan suçluların iade süreçlerinde yaşanan sorunlara da değinen Bakan Çiftçi, "İade süreçleri tamamlanma aşamasına gelen bu şahısların seyahat programı ve bilet işlemleri tamamlandıktan sonra, Yunanistan'da devam eden yargılamaları gerekçe gösterilerek, bazı durumlarda ise son anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapılması sebebiyle iade işlemi son aşamada iptal edilmiş ya da durdurulmuştur. Görevli personelimizin iade görevi için Yunanistan'a veya kara sınır kapılarımıza kadar gitmelerinden sonra ortaya çıkan bu durumlar son dönemde maalesef sıklaşmıştır. Bu tür olaylar, iade süreçlerinin öngörülebilirliğini olumsuz etkilemektedir." diyerek iade süreçlerinden kaçınmaya çalışan suçlular açısından Yunanistan'a yönelik bir çekim etkisi oluşmasının mümkün olduğunu ve bu durumun önüne geçilmesi amacıyla, mevcut Geri Kabul Anlaşması hükümlerinden yararlanılabileceğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin PKK/PYD, DEAŞ, DHKP/C ve FETÖ gibi terör örgütleriyle kararlılıkla ve etkin biçimde mücadele ettiğini, bu mücadele sayesinde Türkiye'ye yönelik fiili terör tehdidinin büyük ölçüde sonlandırıldığını vurgulayarak "Bu süreçte örgütün 'Terörsüz Türkiye' sürecinin oluşturduğu olumlu atmosferi, EUROPOL ve istihbarat raporlarına da yansıyan yasal görünümlü faaliyetlerine alan açmak amacıyla istismarına engel olunmalıdır." diye konuştu.