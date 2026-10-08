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TRT Haber 08.10.2026 16:55

İletişim Başkanlığı: 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır" denildi.

İletişim Başkanlığı: 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı

İletişim Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Bankasınca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankasının görevlendirildiği, bu kapsamda çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır. Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci, ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülmekte olup işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır."

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