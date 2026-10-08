Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'e tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i kabul etti.

Görüşmede, Uluslararası Adalet Zirvesi'ne Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in de davet edildiğini, ancak İsrail tarafından ülkeden çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirveye katılamadığını belirten Gürlek, Bakan El-Zaim'in kendisine gönderdiği mektupla durumu öğrendiğini anlattı.

Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan'ı aramızda görmeyi ve kendisiyle bir araya gelmeyi çok arzu ediyorduk. Adaletin geleceğini birlikte konuşmak üzere yaptığımız bu davetin böylesi bir engelle karşılaşması bizler için ayrıca üzüntü vericidir. Uluslararası işbirliğinin, hukukun üstünlüğünü ve adaletin evrenselliğini konuşmak üzere bir araya geldiğimiz böylesine anlamlı bir toplantıda bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesi son derece kaygı vericidir."

"Uluslararası toplumun sorumluluğu devam ediyor"

Uluslararası Adalet Zirvesi'nin, uluslararası hukukun ve adaletin güçlendirilmesi bakımından önemli bir platform oluşturduğunu belirten Gürlek, zirvede uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını, uluslararası yargı ve insan hakları konularının ele alınmasını özellikle anlamlı bulduğunu ifade etti.

Gürlek, Gazze Paneli'nde Filistin Başsavcı Yardımcısı Mustafa Ahmet Mustafa Ferhan'ın, hukuk mesleklerinin geleceğinin ele alındığı panelde ise Filistin Barolar Birliği Başkanı Fadi Abbas'ın yer aldığını hatırlattı.

Gazze'de yaşananların uluslararası insancıl hukuk ile insan hakları hukukunun evrensel ve etkili biçimde uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Gürlek, sivillerin korunması, insani yardımların ulaştırılması ve uluslararası hukuk kurallarına riayet edilmesi konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunun devam ettiğine inandıklarını aktardı.

Zirvede İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarının ele alınmasının da hukukun evrenselliği ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından önem taşıdığını anlatan Gürlek, "Türkiye olarak Filistin halkının adalet ve hakkaniyet arayışını desteklemeye, Filistin kurumlarının güçlendirilmesine katkı sunmaya ve adalet alanındaki işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tesis edilmesinin kalıcı ve adil barışın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Gürlek, Türkiye'nin insani yardımın yanı sıra sağlık, eğitim, kalkınma ve kurumsal kapasitenin artırılması gibi birçok alanda Filistin'e desteğini sürdürdüğünü bildirdi.

Gürlek, "Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkiler, halklarımız arasındaki tarihi, kültürel ve gönül bağlarına dayanan köklü ve güçlü bir geçmişe sahiptir. Türkiye, Filistin halkının haklı davasına ve iki devletli çözüm vizyonuna desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde de Filistin halkının yanında olmaya ve imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi devam ettirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gürlek, görüşmenin sonunda Büyükelçi Abu Jaish'ten Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'e selamlarını ve iyi dileklerini iletmesini istedi.