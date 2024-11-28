Puslu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.11.2024 13:40

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e yükseldi.

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devam eden operasyonlarında, sahte içki dağıtım ağı çözüldü.

Şişli'nin Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda ise motosikletiyle sahte içki dağıttığı belirlenen şüpheliye ulaşan polis, müşteri gibi davranarak sipariş verdi.

Polisin verdiği adrese gelen şüpheli, suçüstü yakalandı. Bu şüphelinin motosikletinde ve ikametinde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2024'te 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

İstanbul'da dün sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıktı.

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

ETİKETLER
İstanbul Sahte Alkol Sahte İçki
Sıradaki Haber
Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Katil İsrail'in ambulansı vurduğu saldırıda sağlık görevlisi ile basın mensubu yaralandı
14:44
Yasa dışı bahse bulaşanların mallarına el konulacak
14:41
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişi öldü
14:26
Bakan Bolat: Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz
14:23
Güney Kore'de 40 santimetreyi aşan en yoğun kasım ayı kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi
14:21
Okul öncesi çocuklar için 79 yeni şarkı EBA'da
Phaselis Antik Kenti'ndeki kazılarda kutsal alan ve adak heykeller bulundu
Phaselis Antik Kenti'ndeki kazılarda kutsal alan ve adak heykeller bulundu
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı
Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ