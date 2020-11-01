Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da tedbirlere uymayan 3 kişiye para cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'da 3 kişiye kumar oynamaktan ve tedbirlere uymamaktan toplam 16 bin 275 lira ceza kesildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda, 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek, kumar oynamak ve oynanmasına yer sağlamak suçlarından toplam 16 bin 275 lira ceza verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 21:14
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